Süper Lig'de maçlar tüm hızıyla devam ederken, transferde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta gidecek ve gelecek isimler netleşirken son dakika hamlesi geldi.

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Siyah Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki Hırvat futbolcu Tin Jedvaj için kiralama teklifinde bulundu.









Bu transfer, Tyler Boyd'un Sivasspor'a ya da başka bir takıma gitmesi halinde gerçekleşebilir. Beşiktaş'ın stoper takviyesi için düşündüğü ilk isim Hırvatistan Mill Takım oyuncusu Tin Jedvaj oldu.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Leverkusen ile 6 maça çıktı ve 1 asisti var. Hırvat Milli Takımı forması da giyen Jedvaj 26 kez uluslararası maçta boy göterdi. Milli takım formasıyla Jedvaj'ın 2 golü bulunuyor.

A Spor















