Valerien Ismael'in ardından Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş bir toparlanma dönemine girdi. Siyah - beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne mağlup olsa da ligde son dört maçını kazanarak, 'Zirve yarışında ben de varım' dedi.





Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, ilk transferini Vincent Aboubakar'ı kadroya katarak yaptı.

WEGHORST GİTTİ ABOUBAKAR GELDİ

Sezon başında İngiliz Burnley takımından kiralanan Wout Weghorst, sürpriz bir şekilde Manchester United'a transfer oldu. Bu gelişmenin ardından gol yollarında sayıca eksik kalan siyah - beyazlılar, Al Nassr'dan ayrılan Kamerunlu golcüyü transfer etti.

Beşiktaş, Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

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AMIR HADZIAHMETOVIC KARTAL OLACAK MI?

Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic. Geçtiğimiz günlerde Konya ekibinin kapısını çalan Kara Kartal’ın bonuslarla 2.5 milyon Euro’luk ilk teklifi yetersiz bulunmuştu. Siyah-Beyazlılar, bu gelişmenin ardından fiyat artışına gitti. Yönetimin, 25 yaşındaki ön libero için bonuslarla son olarak 3,5 milyon Euro seviyesine çıktığı kaydedildi.

Boşnak yıldızı, Beşiktaş'ın yanı sıra Burnley ve Galatasaray 'ın da transfer etmek istediği iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ'A ÇEKYA'DAN GENÇ STOPER

Savunmaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. İsveç'in yükske tirajlı gazetelerinden Aftonbladet'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Slavia Prag'ın Suriye asıllı İsveçli savunma oyuncusu Aiham Ousou için kulübüyle görüşmeler yapıyor.

Siyah - beyazlıların Slavia Prag'a 3 milyon 600 bin Euro civarında teklif yaptığı, ancak Çekya ekibi 5.5 milyon Euro'da diretiyor.





ÜCRETİN BİR KISMI DİĞER TAKIMLARA GİDECEK

Beşiktaş, Ousou'yu transfer ederse, Slavia Prag'a ödenecek bonservisin bir kısmı, oyuncunun eski kulüpleri Gais ve Hacken'e gidecek.

AIHAM OUSOU KİMDİR?

9 Ocak 2000'de İsveç'in Mölndal şehrinde dünyaya gelen Ousou, 2018 yılında Hacken'e transfer oldu. Bir dönem GAIS forması da giyen genç savunmacı, Temmuz 2021'de 600 bin Euro karşılığında Slavia Prag'a imza attı.

Suriye asıllı İsveçli oyuncu İsveç Milli Takımı'nda da forma giymeye başladı.