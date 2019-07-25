  • Haberler
  • Beşiktaş
  • Beşiktaş'tan stoper hamlesi... Abdullah Avcı'nın gözdesi Karol Mets

Beşiktaş'tan stoper hamlesi... Abdullah Avcı'nın gözdesi Karol Mets

Stoper arayışlarını sürdüren Kara Kartal’da teknik direktör Beşiktaş, Karol Mets isminde karar kıldı. Beşiktaş Yönetimi, Estonyalı savunmacı için İsveç ekibi AIK’le pazarlık masasına oturacak.

25 Temmuz 2019, Perşembe 05:59
- A +
Beşiktaş'tan stoper hamlesi... Abdullah Avcı'nın gözdesi Karol Mets

Vitor Hugo transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Siyah-Beyazlılar’ın gündemine, Wallace, Timothee Kolodziejczak ve Karol Mets isimleri gelmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ise tercihini İsveç ekibi AIK’te forma giyen Estonyalı savunmacı Mets’ten yana kullandığı öğrenildi. Fikret Orman ve kurmaylarının, önümüzdeki günlerde 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. Abdullah Avcı’nın, Estonyalı futbolcuyu istemesindeki en büyük sebeplerden birinin Mets’in yüksek pas yüzdesine sahip olmasından kaynaklandığı bildirildi.

İsabetli pasta 1 numara

Geçtiğimiz sezon yüzde 85 isabetli pas ortalaması tutturan 26 yaşındaki stoper, bu alanda liginde en üst sıralarda yer alıyor. Ancak Estonyalı’nın büyük bir dezanvatajı da bulunuyor. Mets, savunmadan çıktığı sırada zaman zaman basit top kayıpları yapabiliyor. Avcı ise bu sorunu çözebileceğine ve Mets’i daha da geliştirebileceğine inanıyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...