4 Ocak Cumartesi son dakika Beşiktaş transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli hamleler yapması bekleniyor. Peki, Beşiktaş kimi transfer edecek? Kadrodan hangi oyuncular gönderilecek? İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmeleri ve tüm detaylar...

CENK TOSUN'A BİR TALİP DAHA

Beşiktaş'ta 2014-18 sezonları arasında başarıyla görev yaptıktan sonra 23 milyon Pound karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un, Ada’daki macerası istediği gibi gitmiyor... Tecrübeli menajer Sam Allardyce’ın döneminde takıma kazandırılan Milli golcü, ‘Big Sam’ lakaplı çalıştırıcının Everton’la yollarını ayırmasının ardından gözden düşmüştü. Portekizli teknik adam Marco Silva’nın döneminde adeta kulübeye hapsolan yıldız isim, bu çalıştırıcının da gönderilmesinin ardından yine beklediğini bulamadı!

6 aylık için izin aldı

Everton’ın Carlo Ancelotti’yle el sıkışması sonrasında İtalyan hocanın yönetimindeki 3 maçta 1 dakika bile süre alamayan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester City maçının ardından gemileri yaktı.

Haziran’da başlayacak Euro 2020’ye tam olarak hazır gitmek isteyen ve bundan dolayı düzenli olarak forma giymesi gerektiğini belirten Cenk Tosun, ayrılık kararını Everton’a iletti. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk’in, 6 aylık kiralık gitme konusunda Maviler’den izin aldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından gelen teklifleri değerlendirmeye alan yıldız golcüye, Beşiktaş ve Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın talip olduğu bildirildi.

Roy Hodgson yeşil ışık yaktı

Cenk’i Everton’a transfer olmadan önce de isteyen Palace’ın, şu andaki menajeri Roy Hodgson’ın da tecrübeli isme yeşil ışık yakmasının ardından temasların başladığı kaydedildi. İngiltere’deki yaşamından dolayı memnun olan Cenk’in, geleceğiyle ilgili olarak kararını, bu 2 kulüp arasından yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ENER VALENCIA İLE ANLAŞTI!

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, gözünü Meksika ekibi Tigres’in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia’ya dikmişti. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 2 haftadır görüşmelerde bulunan Kara Kartal, tecrübeli golcüyle el sıkıştı.

Yönetim, hem merkez forvette hem de kanat bölgesinde forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı’dan da olumlu rapor alan yıldız için kulübü Tigres’le de teması kurdu.

Satıştan sonra duyurulacak

Beşiktaş Yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’dan 2017 yılında 5.5 milyon Euro transfer bedeli karşılığında Tigres’e giden yıldız ismi, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak için kulübüyle anlaştı. Oyuncunun satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü, Meksika kulübünün bu madde için sözleşmeye 6 milyon Euro yazılmasını istediği kaydedildi. Ek olarak Siyah-Beyazlılar’ın, deneyimli ismi de yarım sezon için 1.1 milyon Euro’ya (Yaklaşık 7.3 milyon TL) ikna ettiği bildirildi.

Kulübün yaşadığı ekonomik sorunlar sebebiyle transfere bütçe ayırabilmesi için ilk olarak oyuncu göndermesi gereken Beşiktaş’ın, satışı yapması sonrasında Enner Valencia’yı duyurmayı planladığı ifade edildi.

Gökmen Özcan | FANATİK ÖZEL

NECİP UYSAL'A TEKLİF VAR!

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen tecrübeli ön liberosu Necip Uysal’a teklif var... 28 yaşındaki futbolcuya, Ankaragücü’nün talip olduğu öğrenildi.

Başkent temsilcisinin teknik direktörü Mustafa Kaplan’ın kadrosunda görmek istediği futbolcu için kulübün Siyah-Beyazlılar’la temaslara yakın zaman içerisinde başlayacağı kaydedildi.

ENZO ROCO'YA BİR TALİP DAHA!

Beşiktaş’a geçen sezonun başında bedelsiz olarak transfer olan Enzo Roco, Beşiktaş’taki ilk döneminde etkili olmakta güçlük çekmişti. Bu sezon Abdullah Avcı’nın yönetimindeki takımda daha fazla forma şansı bulan Şilili stoper, kendisini gösterme imkanı bulmuştu.

27 yaşındaki futbolcunun formda görüntüsü sonrasında Brezilya ekibi Santos, Roco için devreye girdi. Deneyimli isim için 1.5 milyon Euro’luk transfer teklifiyle Beşiktaş’ın kapısına çalan Santos’a, ilk etapta sözlü olarak olumlu yanıt veren Kara Kartal, Brezilya’dan gelen ikinci haber sonrasında bu konuda acele etmeme kararı aldı.

Bonservisi, golcüye gidecek

Serie A ekiplerinden Corinthians’ın da Kartal’ın savunmacısının peşine düştüğü bildirildi.

Beşiktaş’ın, Roco’yla ilgilenen Corinthians’ın da resmi teklifini bekleme kararı aldığı bildirildi. Transfer yapabilmesi için ilk olarak oyuncu satması gereken Beşiktaş, bundan dolayı Roco’nun ayrılığına olumlu bakıyor. Yönetim, Şilili futbolcudan gelecek bonservis bedelini, golcü transferine harcayacak.

Gökmen Özcan

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ AÇIKLADI!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta devre arası kamp kadrosuna alınmayan Erdem Seçgin, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. Abdullah Avcı'nın üzerine düştüğü isimler arasında yer alan Erdem, Siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta görev aldı.

Transferler ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

ORKAN VE MUHAYER İÇİN KARAR VERİLDİ!

Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmayan Orkan Çınar ve Muhayer Oktay’la ilgili karar belli oldu. Orkan’ı bonservisiyle birlikte göndermek isteyen Siyah-Beyazlılar, uygun bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satacak.

Ancak ideal bir transfer teklifi gelmezse, bu futbolcu kiralanacak. Kartal’ın genç oyuncularından Muhayer Oktay ise kiralık olarak gönderilecek. 20 yaşındaki oyuncuya özellikle TFF 1. Lig ekiplerinden teklifler geldiği öğrenildi.

TOLGA ZENGİN GERİ DÖNECEK Mİ?

Geçen sezon içerisinde Beşiktaş’la yolları ayıran Tolga Zengin, kulüpten alacağı olan 170 bin Euro için yönetimle masaya oturmuştu. Bu konudaki talebini yineleyen Tolga’dan Başkan Ahmet Nur Çebi, alacağı için beklemesini talep etmişti.

Tecrübeli file bekçisi ise Çebi’ye, “O zaman takıma geri döneyim” dedi. Loris Karius’un arkasında Utku ile birlikte forma mücadelesi vermeyi planlayan deneyimli eldiven için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği bildirildi.