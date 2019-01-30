Transfer döneminin en hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Burak Yılmaz ve Mirin gibi isimleri daha transfer döneminin başında açıklayan Siyah-Beyazlılarda son iki günde de yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Peki Beşiktaş'tan kimler ayrılacak? Beşiktaş kimi transfer edecek? Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye gidecek mi? Şener - Tolgay takası gerçekleşecek mi? İşte 30 Ocak Çarşamba Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında beklenilen transfer gerçekleşmek üzere... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan yıldız orta saha Tolgay Arslan için Siyah-Beyazlı yönetime Şener Özbayraklı ve 2.5 milyon Euro civarında para önerdiği ve anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Transferin resmi olarak kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Şener Özbayraklı'nın bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecekken, Tolgay Arslan'ın ise 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.

VIDA İÇİN ROMA VE INTER DEVREDE

Süper Lig'de Erzurumspor'la iç sahada 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yolunda büyük darbe alan Beşiktaş için dev bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınının tecrübeli ismi Gianluca di Marzio'nun iddiasına göre Roma Beşiktaş'ın Hırvat stoper Domagoj Vida'ya talip oldu. Savunmasını güçlendirmek için oyuncu arayışı içinde olduğu belirtilen Roma'nın transferin son günlerinde Beşiktaş'a teklif yapabileceği belirtildi.

Di Marzio'nun haberinde ayrıca Vida'nın menajerler tarafından Inter ve Fulham2a da önerildiği kaydedildi.

29 yaşındaki Hırvat stoper geçen sezon devre arasında Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş, bu yaz Rusya'da yapılan Dünya Kupası'nda final oynayarak piyasasını bir hayli yükseltmişti.

VIDA GİDİYOR! LEMOS GELİYOR...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitimine iki gün kala transfer hareketliliği yeniden başladı.

Portekizli yıldız Ricardo Quresma ile sözleşmesini feshetmek üzere olan siyah beyazlılar diğer yandan da Domagoj Vida'nın gitme ihtimali üzerinde duruyor.

İtalyan basınından gelen iddialara göre Roma'nın transfer listesine giren Vida, 2 gün içinde İtalya Serie A'nın yolunu tutabilir. Beşiktaş'ın yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alan Vida'nın gitmesine onay verebileceği de yazılan iddialar arasında.

Öte yandan Vida'nın gitme ihtimaline karşın son iki günde stoper takviyesi yapması gereken siyah beyazlıların, yine İtalya Serie A takımlarında Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen Mauricio Lemos'u kiralamak için girişimlerde bulunduğu ve transferi bitirmek üzere olduğu kaydedildi. Bonservisi İspanyol ekibi Las Palmas'ta oyuncusu olan Uruguaylı Mauricio Lemos bu sezon Serie A'da 2 maça çıktı. (DHA)

ADRIANO İÇİN GERİ SAYIM

Brezilya ekibi Santos’un başkanı Jose Carlos Peres, önceki gün yaptığı açıklamada, “Adriano transferi Vagner Love’un durumuna benziyor. Şu an Beşiktaş’la sözleşmesini fesh etmesini bekliyoruz” demişti.

Santos, Brezilyalı yıldız için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Tecrübeli futbolcu da, Siyah-Beyazlılar’ın kendisine yaptığı sözleşme uzatma teklifine henüz cevap vermedi. Ailesi de ülkeye geri dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

N'JİE BEŞİKTAŞ'A "EVET" DEDİ

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Fransa Ligi'nde Marsilya'da oynayan Clinton N'Jie ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki golcü futbolcu, Beşiktaş yönetiminin kiralama teklifini kabul etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in transfere onay vermesi halinde Kamerunlu futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atması bekleniyor.

Bu sezon Marsilya ile 11 maça çıkan Clinton N'Jie fileleri 1 kez sarsabildi. N'Jie, ilk kez 6 Eylül 2014'te formasını giydiği Kamerun Milli Takımı ile de 26 karşılaşmada 7 gol kaydetti. (Hürriyet)

QUARESMA'YI PORTO İSTEMİYOR

İkinci Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul etmeyerek, ayrılık için ısrarcı olan Ricardo Quaresma'nın, Porto'ya değil, ABD'ye gidebileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş'la maddi konularda henüz anlaşma sağlayamayan Portekizli futbolcunun, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao tarafından istenmediği ve bu nedenle rotasını ABD Ligi MLS'e çevirdiği iddia edildi. Beşiktaş'la bağları büyük ölçüde kopan Q7'nin 1-2 gün içinde İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi. Bu arada Erzurum maçında direkt kırmızı kart gören Quaresma dün tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. (Milliyet)

BEŞİKTAŞ'A CAIUBY MÜJDESİ!

Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Caiuby'nin Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia ediliyordu. Dün Brezilyalıyıldızla ilgili oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

Augsburg kulübü, yeni yıl tatilinden 22 gün geç geldiği için Caiuby'nin sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu karar sonrasında 30 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor. (Takvim)

BEŞİKTAŞ NKOUDOU'YU KİRALIYOR!

Beşiktaş'ın bir başka gözdesi de Tottenham’da fazla forma şansı bulamayan Nkoudou.

Siyah-Beyazlılar transferin son günlerinde 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu renklerine katmaya çalışıyor.

Fransız pasaportuna sahip Kamerunlu sol açığın Tottenham’da sadece 1 lig maçında forma şansı bulduğu ve kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildi. (Akşam)