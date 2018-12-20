Ocak ayı transfer dönemine kısa bir süre kaldı. Beşiktaş'ta ikinci yarı kadrosunu güçlendirmek istiyor. Takımdan bazı oyuncuların gönderilmesi de gündemde. Peki Beşiktaş kimi transfer edecek. Siyah-Beyazlı takımın tranfser gündeminde kimler var. 20 Aralık Perşembe son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detayları burada...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Mirin savaşı!

Devre arası transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala kulüplerin kadro güçlendirme çalışmaları şimdiden başladı. İki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe ise aynı stoperin peşinde düştü! 4 Ocak 2019'da başlayacak olan devre arası transfer dönemi için kulüpler şimdiden çalışmalara başladı. Sezona istediği gibi başlayamayan İki büyük kulüp Beşiktaş ve Fenerbahçe de transfer harekatına ara vermeden başladı. Portekizli stoper Pepe'nin sözleşmesinin feshedilmesi, Enzo Roco'dan ise istenilen performansı bir türlü alamaması nedeniyle Beşiktaş'ın, stoper transferi kesin gibi duruyor. HABER1903'ün edindiği bilgiye göre; Siyah Beyazlı yönetim PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin'i gündemine aldı. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile görüşme yaparak, Beşiktaş'ta forma giymek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de istiyor...

Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan, önce Hollandalı teknik adam Cocu ile yolları ayıran sonra ise takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe de defans oyuncularınnın vasat performansı dikkat çekiyor. Skrtel-Neustadter ve Diego Reyes üçlüsünden verim alamayan Fenerbahçe, devre arasında stoper transferi yapmayı düşünüyor. Medyada çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler de PSV'de forma giyen Fransız stoper Nicolas İsimat-Mirin'i transfer etmek için kolları sıvadı.

Kadroya girmekte zorlandığı için kulübünden ayrılmayı düşünen Mirin, kulübünde alternatif oyuncu durumuna düştüğü için transferi ekonomik açıdan uygun gözüküyor. 1991 doğumlu deneyiml stoper geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giymişti. Fransız futbolcu bu sezon ise ligde hiç forma şansı bulamadı. Şampiyonlar Ligi ve Hollanda Kupası'nda toplam 5 maçta oynayan Mirin 253 dakika forma giydi 1 gol attı.

İşte Pepe'nin yeni takımı...

Beşiktaş ile yolları ayrılan Portekizli yıldız Pepe'ye bir talip daha çıktı. Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği yıldız ismin yeni adresi Monaco olabilir.

Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco, Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe'yi devre arası transfer döneminde kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Fransız basını, işlerin kötü gittiği Monaco'da Pepe'nin savunma adayları arasında olduğunu yazdı. 35 yaşındaki Pepe'nin adı Flamengo ve eski takımını Porto ile de anılıyor...

Vagner Love'un menajerinden transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta bir türlü beklentileri karşılayamayan Vagner Love ile ilgili menajeri Evandro Ferreira'dan flaş bir açıklama geldi. Vagner Love, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah Beyazlılar'la 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı santrfor, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Geçtiğimiz sezon yalnızca 4 gol kaydedebilen Love, bu sezon ise çıktığı 16 maçta 7 kez fileleri sarsmıştı. Kara Kartal'ın forvet problemine bir türlü çare olamayan 34 yaşındaki futbolcu, taraftarların da tepkisiyle karşılaşmıştı. Ara transfer döneminde takımdan gönderilebileceği konuşulan Brezilyalı yıldızın bir süredir ülkesine dönebileceği konuşuluyordu.

Menajeri konuştu!

Santos ve Corinthians gibi kulüplerin ilgilendiği Love ile ilgili bir açıklamada da menajerinden geldi. Brezilya basınına konuşan Evandro Ferreira, oyuncusuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Love, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünüyor. Çünkü kulüp, şu anda mali olarak sıkıntıda. Vagner, serbest kalır kalmaz transferi için görüşmelere başlayacağız."

Sedat Şahintürk Beşiktaş'a dönecek mi?

Sedat Şahintürk, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

'Öz güvenimiz yerine geldi'

"Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek adımızı son 16 turuna yazdırdık. Çok mutluyuz. Transfer yasağımız olduğu için kadromuz sıkıntılı. Takım olarak son 3 maçta 7 puan kazandık. Öz güvenimiz yerine geldi. Hatayspor son haftalarda iyi skorlar aldı. Zor bir deplasman. Kaliteli oyuncuları var. Zor bir sahada oynayacağız. Saha zemini bizim için ve rakip oyuncuların için problem.

Beşiktaş iddialarına cevap!

"Geçen sezon Balıkesirspor'a oynamak için geldim. Bu süreyi iyi değerlendirdim. Bu sene oyun olarak üzerine koyduğumu düşünüyorum. Beşiktaş'tan henüz benimle temasa geçen olmadı. Beşiktaş'a çağrırlarsa da mutlu olurum. Kanat pozisyonu alıştığım bir pozisyon. 10 numara ve 8 numarada tecrübe eksikliğim var" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

Beşiktaş Kagawa için harekete geçti!

Siyah- Beyazlılar, sezonun ikinci yarısında takımın lige ağırlığını koyup şampiyonluk ipini göğüslemesi için ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan takıma kiralık olarak kazandırılan Adem Ljajic’ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş Yönetimi, ek olarak Sırp futbolcunun 8 numara bölgesinde daha başarılı olmasını göz önünde bulundurarak yeni bir 10 numara transferi için harekete geçti. Kara Kartal’ın bu doğrultuda geçen sezon da gündeme gelen Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa’yı ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Oyuncu ve kulübü hazır

Borussia Dortmund’da teknik direktör Lucien Favre’nin kadrodaki alternatifleri arasında yer almayan Japon futbolcu, bu sezon Sarı- Siyahlılar’da sadece 4 karşılaşmada görev yapabildi. Forma yarışında Mario Götze ve Marco Reus gibi isimlerin gerisinde kalan 29 yaşındaki oyuncunun, kariyerine düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte devam etmeyi istediği bildirildi. Kagawa’yla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Borussia Dortmund’un, oyuncusunu kiralamaya sıcak baktığı konuşuluyor. Beşiktaş’ın da tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği belirtildi.

Şenol Güneş'in Burak Yılmaz ısrarı!

Alvaro Negredo’nun ligin 5. haftasından sonra takımdan ayrılmasının ardından yoluna; Vagner Love ile Cyle Larin’le devam eden Siyah-Beyazlılar’da, 2 isimden beklenen verimin alınamaması yüzünden son olarak Güven Yalçın’a şans doğmuştu. Genç oyuncunun takıma dinamizm katmasına rağmen ara transfer döneminde yeni bir forvet almayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, ilk olarak yabancı oyuncular üzerine yoğunlaşmıştı. Ancak Siyah- Beyazlılar’ın, teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen Burak Yılmaz ısrarı sonrasında hedefleri arasına takımın eski golcüsünü de aldığı ortaya çıktı.

Bonservisi olmazsa...

Trabzonspor’da kadro dışı konumda bulunan 33 yaşındaki futbolcuyu sezon başında son anda renklerine bağlayamayan Beşiktaş Yönetimi’nin, tecrübeli futbolcunun menaceriyle şartlarını görüşeceği bildirildi. Bordo-Mavililer’le köprüleri atan başarılı oyuncudan bonservisini almasını bekleyecek olan Beşiktaş’ın, ancak bonservis ücreti ödemeden bu transfere olumlu bakacağı bildirildi.































































