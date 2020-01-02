Devre arası transfer döneminin başlamasına sadece iki gün kaldı. Beşiktaş taraftarı merakla devre arasında yapılacak transferleri bekliyor. Peki, Beşiktaş kimi transfer edecek? Takımdan hangi oyuncular gönderilecek? Abdullah Avcı'nın hazırlayacağı rapora göre transfer yapacak Beşiktaş'ta girişimler tüm hızıyla sürüyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar bu haberde...

BEŞİKTAŞ'TA CENK VE BALOTELLI HAREKATI

İkinci devre öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şampiyonluk için mutlaka bir golcü alacak olan Siyah- Beyazlı ekibin, listesinde iki isim var. İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Mario Balotelli, Kara Kartal’ın vazgeçilmezi konumunda yer alıyor. Mali sıkıntılar nedeniyle bu transfer için bir çözüm arayan Beşiktaş, bütçede yer açılması halinde 29 yaşındaki santrfor ile görüşmelere başlayacak.

Girişimler sürüyor

Ayrıca Avcı’nın ekibinde transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Cenk Tosun. İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da mutsuz olduğu öğrenilen ve istediği süreleri alamayan milli futbolcu için de girişimler halen devam ediyor. 28 yaşındaki golcünün, en kötü ihtimalle eski takımına kiralık olarak kazandırılması bekleniyor. (Orhan Yıldırım)

BEŞİKTAŞ'TA SATILIK YILDIZLAR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arası transfer dönemi için 4 takviye istediğini yönetime iletti. Kara Kartal’ın başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları ise gerek mali sıkıntılar gerekse harcama limiti nedeniyle çözüm arayışlarına başladı. Avcı’nın da onayı doğrultusunda takımdaki birçok oyuncunun satışına izin verildi. Bu doğrultuda yeni oyuncuların kadroya katılabilmesi için sat-al yöntemine başvurulacak. Başta Adem Ljajic ve Domagoj Vida gibi isimlere gelen teklifler dahi değerlendirme altına alınacak.

Büyük umutlarla alındılar

Ayrıca Jeremain Lens, Orkan Çınar, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco da takımdan gönderilecek oyuncular listesinde yer alıyor. Ayrıca sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Tyler Boyd ile sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Douglas için de teklif bekleniyor. Bu iki oyuncunun, en kötü ihtimalle kiralanmaları gündemde.

MARCELO ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A!

Lyon taraftarıyla yaşadığı problemler yüzünden Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçerek tekrar geri dönmek istediği ileten Marcelo, bonservisini alamayınca Fransız ekibinde kalmaya karar vermişti.

Ancak, Lyon Sportif Direktörü Juninho, Marcelo’nun ayrılmak istediğini söyledi. Brezilyalı spor adamı, “Marcelo’nun durumu karmaşık, gerçekten ayrılmak istedi. Bizim için iyi, Marcelo için iyi bir çözüm bulmayı başarırsak ve kendimizi güçlendirmeyi başarırsak, deneyeceğiz” dedi. Bu açıklamanın ardından Fransız basını Beşiktaş ile Lyon arasındaki görüşmelerin yeniden başladığını yazdı. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde Fransa’ya çıkarma yapacak. (Akşam)

BEŞİKTAŞ'A PEDRO TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER!

Beşiktaş'la anlaştığı ve resmi transfer sürecinin başlamasıyla birlikte imza atacağı söylenen Fiorentina’nın Brezilyalı genç yeteneği Pedro’da engel çıktı. Oyuncuya başka kulüplerin de teklif yapması üzerine, Fiorentina ücret talep etmeye başladı. Beşiktaş’ın ise harcama limitleri göz önüne alındığında böyle bir lüksü yok. Siyah-Beyazlılar transfer için kasadan 1 kuruş bile harcayacak durumda değil. 23 Aralık’ta Vincenzo Montella’nın yerine Fiorentina’nın başına getirilen Teknik Direktör Giuseppe Iachini de, “Hiç kimseyi göndermeyin, ben bir görmek istiyorum” diyerek Pedro’nun gidişini bloke etti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Iachini, “Fiorentina’da belki yeterince kendini ifade etme fırsatı bulamadı. Bir denemek ve ondan sonra karar vermek istiyorum” diyerek Pedro’nun kiraya verilmesine karşı çıktı. Gelişmeleri firenzeviola.it sitesi şu şekilde aktardı:

“Fiorentina’da Pedro gidecekler listesindeydi ancak şu anda şüpheli. Brezilyalı golcünün durumunu okumak kolay değil. Yeni Teknik Direktör Giuseppe Iachini, Pedro’nun tranfserini bloke etti. Türkiye’den Beşiktaş’a transfer olma ihtimali bu nedenle zora girdi. Fiorentina koçunun yeni fikirleri var. Bugüne kadar kendini iyi ifade etme imkanı bulamayan 1997 doğumlu golcünün niteliklerinin dikkatlice değerlendirilmesini istiyor. Montella tarafından rafa kaldırılan Pedro’nun bundan sonra ne verebileceğini görmek istiyor ve bu onun geleceğinde belirleyici olacak. Ayrıca oyuncuya Fluminense, Flamengo ve Benfica’nın yanı sıra birçok kulüp talip ve Fiorentina onu ücretsiz gönderme fikrine sıcak bakmıyor.” (Akşam)

TOLGA ZENGİN GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan ve satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olarak belirlenen Alman file bekçisi Loris Karius'un gelecek yıl takımda kalması zor görünürken bir sıkıntı da yedek kalecide çıktı. Teknik direktör Avcı'nın talebi sonrası devre arasında Karius'un arkasında bekleyecek bir isim bakan siyah-beyazlılar, Volkan Babacan'ı listeye aldı.

Ancak Başakşehir'in 650 bin Euro talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçen siyah-beyazlıların gündemine eski oyuncusu Tolga Zengin girdi. Parasal talebi olmayan 36 yaşındaki Tolga ile 6 aylık sözleşme imzalanması bekleniyor. Tolga, takıma hem ağabeylik yapacak hem de Karius'un ardında forma bekleyecek. (Sabah)

BEŞİKTAŞ'A GAITAN TEKLİFİ!

Sezonun ilk yarısında Adem Ljajic başta olmak üzere ofansif futbolcularından beklediği verimi alamayan Beşiktaş transfer arayışlarına başlamıştı. Gelen bilgilere göre, bonservisi elinde olan Nicolas Gaitan, Siyah- Beyazlılar'ın gündemine girdi.

Son olarak ABD kulübü Chicago Fire formasını giyen ve 1 Ocak'ta serbest kalan Arjantinli yıldızın menajerinin futbolcusunu Beşiktaş'a teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki Gaitan konusunda son kararı Abdullah Avcı verecek. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayan Gaitan'ın sol ayağı çok etkili.

Çok önemli bir kariyere sahip olan Nicolas Gaitan, Fenerbahçe'ye de teklif edilmiş ancak Ersun Yanal ve Comolli'den olumsuz yanıt gelmişti. (Takvim)

İŞTE TYLER BOYD'UN YENİ TAKIMI!

Geçtiğimiz sezon devre arasında ligde zor durumda olan Ankaragücü’ne gelen ve oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken Tyler Boyd, Beşiktaş’a transfer olmuş ABD’li futbolcunun bonservisine 2,4 milyon Euro ödenmişti.

Vitoria Guimaraes’ten büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen Beşiktaş’ta beklenen patlamayı yapamayan Tyler Boyd’u eski kulübü Ankaragücü istedi. Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi ligde ateş hattında olan sarı lacivertli ekibin başkanı Fatih Mert’in Boyd için girişimlere başladığı öğrenilirken, transferde son kararı Abdullah Avcı’nın vereceği kaydedildi. Elinde N’Koudou – Lens – Diaby – Dorukhan gibi yıldız kanat futbolcuları bulunan Avcı’nın Tyler Boyd’un gidişine sıcak baktığı belirtilirken, 25 yaşındaki orta sahanın yarım sezonluk maaşını (600 bin Euro) Ankaragücü’nün karşılayacağı bildirildi.

Bu sezon 13 maça çıkan Tyler Boyd sadece2 gol atabildi. (Akşam)

DENİZLİSPOR'DAN RODALLEGA AÇIKLAMASI

Ara transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Kolombiyalı oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Fırat, "Rodallega kendini ispat etmiş bir futbolcu. Onun sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Sezon başında doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ayrılık ve transfer iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Rodallega takımda kalacak" dedi.

Dış transferde mali disiplini elden bırakmadan hareket ettiklerini belirten Fırat, "Transfer döneminde en az 3 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Önceliğimiz bir stoper ve sol bek. Aramızdan ayrılan oyuncuların sayısına göre transfer sayımız da artacak. İlk on birde direkt forma giyebilecek 2 oyuncuyu takıma dahil edeceğiz. Diğer transferlerimiz ise kadro derinliği anlamında alternatif isimler olacak" diye konuştu.

Öte yandan Ege ekibi ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Antalya'da toplanacak Denizlispor 12 Ocak'a kadar burada kamp yapıp, hazırlık maçları oynayacak. (DHA)



