Beşiktaş , Alexander Sörloth ile ilgilendiklerine dair çıkan haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün yazılı ve görsel medyada, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı kaynak gösterilerek yapılan ve futbolcu Alexander Sörloth ile ilgilendiğimizi belirten haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Sayın Ceyhun Kazancı’nın hiçbir medya kuruluşuna bu konuyla ilgili bir beyanı olmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



