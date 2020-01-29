Beşiktaş'tan son dakika Sergen Yalçın açıklaması

Son dakika haberi: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın saat 19.03’te Vodafone Park’ta taraftarlara açık bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

29 Ocak 2020, Çarşamba 18:43 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan son dakika Sergen Yalçın açıklaması

Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park’taki imza töreninin saat 19.03’te başlayacağı belirtildi.

İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Haberin fotoğrafları için tıklayınBeşiktaş yıllarından çok özel Sergen Yalçın kareleri

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