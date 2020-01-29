Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park’taki imza töreninin saat 19.03’te başlayacağı belirtildi.
İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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