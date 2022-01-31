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Beşiktaş'tan son dakika Rachid Ghezzal açıklaması!

Beşiktaş, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen Rachid Ghezzal'ın tedavisine, İstanbul'da devam edileceğini açıkladı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 11:14 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan son dakika Rachid Ghezzal açıklaması!

Beşiktaş , Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldığını açıkladı. Ghezzal tedavisine, İstanbul'da devam edecek.

Beşiktaş'ın Antalya kampından ayrılan Ghezzal'ın, perşembe günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır" denildi.

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