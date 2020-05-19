Beşiktaş'tan son dakika Montero açıklaması...

Kolombiya basınının Beşiktaş ile anlaştığını iddia ettiği file bekçisi için siyah-beyazlı yöneticiler, "Gündemimizde bile yok" dedi

19 Mayıs 2020, Salı 08:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan son dakika Montero açıklaması...

Kolombiya basınının Beşiktaş ile anlaştığını iddia ettiği file bekçisi için siyah-beyazlı yöneticiler, "Gündemimizde bile yok" dedi

Son dönemde adı sürekli Beşiktaş ile anılan ve sosyal medya hesabından da siyah-beyazlıları takibe başlayan Alvaro Montero kafa karıştırdı. Deportes Tolima'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci için Kolombiya basını Beşiktaş ile anlaştığını ve yeni sezonda siyah-beyazlı ekipte forma giyeceğini belirtti ancak yönetimin cevabı bu konuda farklı oldu.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı idareciler Montero ile ilgili sorulara, "Bahsedilen kaleci gündemimizde yok. Şu an Sergen hocanın isteği Utku ve Ersin'i görmek. Onların performansına göre hareket edeceğiz" yanıtını verdiler.

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