Süper Lig 'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş 'ta 67. dakikada oyuna giren Kevin N'Koudou, uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememiş ve sedye ile kenara gelmişti. Siyah Beyazlı ekip, ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren tecrübeli kanat oyuncusunun Fransa'da ameliyat edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, ''Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımapaşa ile oynadığı müsabaka sırasında geçirdiği ayak bileği bağ yaralanması sonucu tedavisi süren futbolcumuz Georges Nkoudou, Fransa’da ameliyat olmuştur. Nkoudou’nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede devam edilecektir. Georges Nkoudou’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.







