Beşiktaş 'ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında iyi haberleri gelmeye başlayan Fabrice N'Sakala hakkında son dakika bilgisi geçildi. Siyah Beyazlı ekip, oyuncunun son durumunu paylaşırken, İstanbul'da tedavisine devam edileceğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Fabrice N sakala’nın tetkik, gözlem ve değerlendirmesi Gaziantepte devam etmektedir. Detaylı ilk değerlendirmeler tamamlandığında İstanbul’a transfer edilmesi planlanmaktadır. Oyuncumuzun genel durumu iyi ve bilinci açık durumdadır."







