Siyah-Beyazlılar’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz’ün kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu. Kulüpten 350 bin Euro maaş alan tecrübeli ön liberoya sözleşme yenilemek için yaptığı 650 bin Euro’luk teklifi reddedilen yönetim, 1 milyon 250 bin Euro’luk taleple karşılaşmıştı. Bu gelişme sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, “Dorukhan, Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. İstemezse Allah yolunu açık etsin” sözlerini sarf etmişti. Konuyla ilgili olarak FANATİK’e konuşan Dorukhan’ın menaceri Ahmet Bulut, “Asbaşkan Emre Kocadağ’la görüşüyoruz” demişti. Temaslardan bir sonuç alınamaması sonrasında devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi.

Fenerbahçe, hazır kıta

Başkan Çebi, futbolcunun performansının bu konu sebebiyle olumsuz etkilenmemesi için görüşmelerin Ocak ayına kadar dondurulması talimatını verdi. Bu gelişmenin ardından yönetim, oyuncunun menacerine konuyu iletti. Fenerbahçe’nin de yoğun şekilde istediği Dorukhan için yıllığı 1.2 milyon Euro’dan 4 senelik kontrat önerisinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Orhan Yıldırım