Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Domagoj Vida'nın son durumu!
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan savunmacısı Domagoj Vida'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Hırvat savunmacının çekilen MR'ında sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Vida'nın gelecek hafta Denizlispor ile oynanacak maçta yer alıp almayacağı maç günü belli olacak.
Beşiktaş, Antalyaspor maçında sakatlanan Hırvat savunmacı Domagoj Vida'nın son durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada, Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiği ifade edildi. Tedavisine hemen başlanan 31 yaşındaki defans oyuncusunun Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Denizlispor maçında oynayıp oynamaması maç günü belli olacak.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.