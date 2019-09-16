Beşiktaş, ilk 4 haftadaki performansıyla Süper Lig’de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı.

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren Siyah-Beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Son olarak Del Bosque yönetiminde, 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen Kara Kartal, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, kendisi adına son 15 yılın en kötü ilk 4 haftasını geçirdi.

Eksi averajla tanıştı!

Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi averaja düştü. Sezonun ilk 4 maçında 6 gol atıp 7 gol yiyen Kartal, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor.