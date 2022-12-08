Dünya Kupası nedeniyle verilen arada zirveye oynamak için hazırlıklarını tüm gaz devam ettiren Beşiktaş 'ta gözler bir yandan da transfere çevrildi. Şenol Güneş'in sol bek için bir futbolcu istemesi üzerine yönetim çalışmalara başladı. Dünya Kupası'nda oynayan yıldız futbolcu için temaslar başladı.









ATİBA VE N'KOUDOU TAKIMA KATILIYOR

Kartal'ın Dünya Kupası'nda forma giyen isimleri arasında yer alan Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou, Kanada ile Kamerun'un elenmesi sonrasında Beşiktaş teknik ekibinden aldıkları özel izinlerle tatile çıkmıştı. İki futbolcuya verilen süre bugün doldu. Oyuncuların, Siyah-Beyazlılar'ın Antalya kampına bugün katılması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş , Antalya kampındaki hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alanda yan top çalışması ve çift kale taktik maçıyla noktalandı. Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

KARTAL CHARLEROİ KARŞISINDA

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçını bugün 19.00'da Belçika ekibi Charleroi ile yapacak.









DÜNYA KUPASI'NDA SADECE BEŞİKTAŞ KALDI

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Spor Toto Süper Lig ’de Beşiktaş'ta oynayan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ve Faslı futbolcu Romain Saiss, çeyrek finalde mücadele etmeye devam edecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında kupada en çok süre alan oyuncu oldu. Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Saiss, 3 grup maçında 90 dakika, son turunda İspanya karşısında da 120 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla beğeni topladı. Saiss turnuvada ayrıca Belçika karşısında 73. dakikada ülkesini 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.

GÜNDEM SOL BEK TRANSFERİ

Lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ara transferde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Siyah-Beyazlı ekip bu kapsamda İtalya Serie A takımlarıdan Torino'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in 3'lü ve 4'lü sistemde oynayabilen yıldız sol beki kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin İsviçreli sol bek için yakın zamanda İtalyan kulübüyle temaslara başlayacağı belirtildi.

TÜM MAÇLARDA OYNADI

30 yaşındaki yıldız sol bek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta da forma giyerken gol veya asist yapamadı. Tecrübeli futbolcu Torino formasıyla bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2024 yılında sona erecek. (Takvim)







