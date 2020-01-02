Beşiktaş'tan Simone Zaza sürprizi! Kulübüyle anlaşma sağlandı!

Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, İtalya Seria takımlarından Torino'da forma giyen Simone Zaza'ya talip oldu. Kulübüyle anlaşma sağlayan siyah beyazlıların oyuncuyu ikna edeceği öğrenildi.

02 Ocak 2020, Perşembe 07:20
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Beşiktaş'tan Simone Zaza sürprizi! Kulübüyle anlaşma sağlandı!

Burak Yılmaz’ın yokluğunda takımın gol yükünü çekebilecek, yıldız golcüye alternatif olabilecek bir forvet arayan Beşiktaş’ın Simone Zaza ile ilgilendiği ortaya çıktı.

ZAZA TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Kariyerinde daha önce Juventus, Valencia, West Ham gibi takımlarda top koşturan, son olarak Torino’da 19 maçta 6 gol atan Zaza’nın Serie A ekibinden ayrılacağı öğrenilirken, İtalyan futbolcuya Sevilla, Sampdoria, Lecce, Cagliari’nin haricinde Beşiktaş’ın da talip olduğu, fakat tecrübeli oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Daha önce Galatasaray’dan da resmi teklif almasına karşın, kiralık olarak Valencia’ya gitmeyi tercih eden Zaza’nın ilk tercihinin ülkesinde kalmaktan yana olduğu kaydedilirken, milli forvetin ikinci tercihini ise La Liga’dan yana kullanacağı anlaşıldı.

Daha önce Adem Ljajic’i Torino’dan alan Beşiktaş’ın İtalyan yöneticilerle sıkı ilişki içerisinde oldukları bilinirken, işlerin Zaza’nın ikna olmasına kaldığı bildirildi.

Kaynak: Akşam

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