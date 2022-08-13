Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael’le birlikte takım kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Birçok bölge için transfer çalışmasını sürdüren idarecilerin son olarak genç bir ismi hedefleri arasına eklediği bildirildi. İtalya Serie B Ligi ekiplerinden Parma’da forma giyen 21 yaşındaki ön libero Simon Sohm, Kartal’ın radarında...

Geleceğe yatırım olarak transfer edilmesi düşünülen İsviçreli genç futbolcu, libero hattına ek olarak merkez orta saha ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebiliyor. Parma’nın 2 yıl önce İsviçre ekibi Zürih FC’den 6.4 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı yetenekli futbolcunun, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle takıma kazandırılmasının planlandığı ifade edildi.









A Milli futbolcu...

İsviçre Milli Takımı’nın oyuncu havuzunda yer alan bir isim olan Shom, 1,88’lik boyuyla hava toplarında etkili bir futbolcu... Bire bir pozisyonlarda da etkili olmasıyla da bilinen Shom, İsviçre futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alıyor. Genç oyuncunun Parma’yla 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.