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Beşiktaş’tan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının başında birinci yılını dolduran Sergen Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.

29 Ocak 2021, Cuma 16:23 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’tan Sergen Yalçın paylaşımı

Kulübün Twitter hesabında "Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu" başlığıyla yer alan videoda Yalçın için Vodafone Park’ta gerçekleştirilen ve 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın yer aldığı görüntülere yer verildi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde Süper Lig’de 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iki maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



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