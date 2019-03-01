Beşiktaş'ta bir dönem kapanmak üzere. Siyah-Beyazlı takıma 2015 yılında gelen ve üst üste 2 şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde tekrarlanması zor bir başarıya imza atan Şenol Güneş, Milli Takım'la 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar Kara Kartal'ı çalıştırmaya devam edecek olan Güneş'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'la efsaneleşen ve Siyah-Beyazlı taraftarın gönlünde ayrı bir yeri bulunan ve şu an Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın ismi kulislerde konuşulmaya başlandı. Gaziantepspor, Sivassppor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Alanyaspor'u çalıştırarak teknik direktörlük tecrübesini geliştiren Sergen'in Beşiktaş'ın içinden gelmesinden dolayı da takımın başına getirilmesine sıcak bakılıyor. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'la olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiriyor.

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde görevi seve seve kabul edebileceği söyleniyor.



