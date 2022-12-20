Beşiktaş , ara transfer döneminde bir kadro değişimine hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği isim için girişimlerini hızlandırmış durumda.

Kupa mesaisi çift idmanla...

Kara Kartal'ın yarın Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'la oynayacağı maçın hazırlıkları dün yapılan idmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde çift çalışma yapan takım, kondisyon ve taktik idmanı yaptı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

Romain Saiss 2022'yi kapatabilir

Dünya Kupası'nda Fas formasıyla yarı final sevinci yaşayan Romain Saiss, ülkesiyle turnuvayı 4. olarak tamamlamıştı. Adale sakatlığı sebebiyle son müsabakada oynayamayan Saiss'in problemi devam ediyor.

Başarılı sol stoperin bundan dolayı Kara Kartal'ın Gaziantep ve Adana Demir maçlarında oynaması beklenmiyor ve 2022 yılını kapatması planlanıyor.

Javi Montero Ümraniye yolunda

Beşiktaş Yönetimi'nin ara transfer döneminde yabancı kontenjanında yer açmak için ilk adayı Javi Montero...

İspanyol stoperi kiralamak için çalışmada bulunan Beşiktaş'a ilk mesaj Ümraniyespor'dan geldi. Genç stoperin Ümraniyespor'a kiralanma ihtimali yüksek.

Onur operasyonu

Kara Kartal, Kayserispor'un A Milli sağ beki Onur Bulut için girişimlerini hızlandırdı. Yönetim, son olarak 1.5 milyon Euro önerdiği 28 yaşındaki futbolcuyu ocakta Beşiktaşlı yapmak için sınırları zorlayacak.

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın gerisinde kalan Kara Kartal, devre arasında yapacağı hamlelerle yoluna güçlenerek devam etmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isimlerden biri Kayserispor'lu Onur Bulut... İç Anadolu ekibinde yaptığı çıkışla A Milli Takım'a yükselen deneyimli oyuncu için son olarak 1.5 milyon Euro öneren Kara Kartal, bu rakama Sarı- Kırmızılılar'ı ikna etmek istiyor. Tecrübeli futbolcuya sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için 3 senelik sözleşme öneren Kayserispor'u operasyonu tamamlamadan ikna etmek isteyen idareciler, bu hafta kulüp yetkilileriyle bir araya gelecek. Kayserispor'daki başkanlık seçiminin tamamlanması sonrasında çalışmalara hız veriliyor.

Tecrübeli oyuncu hazır...

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Onur'un menajeri Elyesa Süme, geçen hafta yaptığı açıklamayla oyuncusunun Kayserispor'la sözleşme yenilediği iddialarını yalanlamıştı. Onur, Kayserispor'un ikna edilmesi halinde Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır.

Orhan Yıldırım