Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kazancı, Valerien Ismael'e yapılan eleştirileri abartılı bulduğunu ifade ederken, Şenol Güneş konusuna da açıklık getirdi.

Lige fırtına gibi başladı

Geçtiğimiz sezon Önder Karaveli'nin istifasının ardından ligin son sekiz maçında takımın başında yer alan Valerien Ismael, yeni sezona da takımı hazırladı. oyun şablonuna uygun futbolcuların takıma katılmasıyla lige hazır olan Beşiktaş, sezonu Kayserispor galibiyetiyle açmış, Alanya deplasmanında 3 farklı üstünlüğünü koruyamayarak beraberlikle ayrılmıştı. Daha sonra sırasıyla Karagümrük'ü 4-1, Sivasspor'u 3-1 ve Ankaragücü'nü de 3-2 mağlup ederek son 4 maçta 13 gol atarak toplamda 13 puan elde etmişti.









Puan kaybıyla eleştiriler başladı

Vodafone Park'ta oynanan Başakşehir maçındaki yenilgi ve sonrasında ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor karşısında iki kere öne geçmesine rağmen yaşanan puan kaybı, oynanan futbola karşı camia içinde eleştirilerin daha yüksek sesle çıkmasına neden oldu. Ezeli rakip Fenerbahçe ile beraberlik ve Giresunspor deplasmanında kazanılan 3 puana rağmen ortaya konan futbol Ismael'e karşı sert eleştirilerin nedeni oldu.









Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Valerien Ismael'e yapılan eleştirileri abartılı bulduğunu ifade ederken, Şenol Güneş konusuna da açıklık getirdi.

İşte o sözler;

Yabancı hocanın kredisi düşük

"Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi."

"Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı."

"Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor." (Aspor)





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