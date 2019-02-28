Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü ve hali hazırda Beşiktaş'ın da teknik adamlık görevliğini yürüten Şenol Güneş ile ilgili Beşiktaş resmi sitesinden bir açıklama yayınlandı.

28 Şubat 2019, Perşembe 18:25 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı. Güneş'in 31 Mayıs 2019’a kadar görevinin başında olduğunun ifade edildiği açıklamada, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için de başarı dileklerinde bulunuldu.

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İşte Siyah Beyazlılar'ın açıklamaları:

Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.

4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019’a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.

Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK


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