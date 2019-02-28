Beşiktaş futbol A takım sorumlusu Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş'in Milli Takım ile 4 yıllık anlaşma sağlamasının ardından FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu.

Buna göre Şenol Güneş, Milli Takımı'nın Mart ayında EURO 2020 elemelerinde oynayacağı Moldova ve Arnavutluk maçlarında Milli Takımı'ın başında olacak.

Ahmet Kavalcı'nın açıklamaları şöyle;

Güneş sezon sonuna kadar devam edecek. Federasyon bize yazı yazıp Mart'ta iki maçlığına izin istedi. Gitmez ise hoca ceza yer. Mecburen gidecek. Başkanımız hocanın iki takımı birden çalıştırmasını doğru bulmadığını söylüyordu. Ama şu anki durum bu. Başkan ile hocamız yeniden görüşür farklı karar çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum.

Orhan Yıldırım