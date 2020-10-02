Ligde ve Avrupa’da bu sezon çıktığı 5 maçta da kalesini gole kapatamayan, alınan kötü sonuçlar sonrasında taraftarı çıldırtan Kara Kartal’da transfer döneminin bitimine sayılı günler kala köklü değişiklikler yapılması bekleniyor. Transfer sezonunun başından beri önceliği forvet olarak belirleyen Beşiktaş Yönetimi, en kısa süre içerisinde savunmaya da 2 takviye yapmak istiyor.

Bu doğrultuda İtalyan basınından Corriera dello Sport flaş bir iddianın altına imza attı. Serie A ekibi Lazio’nun formasını giyen 29 yaşındaki stoper Bastos ile Siyah-Beyazlılar’ın anlaştığı öne sürüldü. Ayrıca adı daha önce Başakşehir ile de anılan Angolalı savunmacının, kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelmesinin planlandığı yazıldı.

Kiralama bedeli yok

Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim de Valentin Rosier. Sağ beke de mutlaka bir takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon’un formasını giyen 24 yaşındaki savunmacı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde büyük yol kat etti. Bir sezonluğuna kiralanması beklenen yıldız oyuncu için bonservis ödenmeyecek, oyuncuya 750 bin Euro verilecek. Rosier dün İstanbul’a geldi. Ayrıca Siyah-Beyazlı ekibin hocası Sergen Yalçın’ın, bu iki oyuncuyu da istediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.







