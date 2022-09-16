A Millî Takımımız'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlılar'ın kadrosuna Beşiktaş 'tan hiçbir futbolcunun çağrılmaması dikkat çekerken, kamuoyunda da özellikle Salih Uçan için bir tepki vardı.





Siyah-Beyazlı kulüp de bu duruma sessiz kalmadı. Beşiktaş sosyal medya hesabı Salih Uçan'ın fotoğrafını paylaşıp 'omuz silken adam' emojisi koydu. Kara Kartal'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Salih bu sezon 6 maçta 459 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı:



