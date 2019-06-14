Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş, transferde yıldız isimleri de kadrosuna katmak adına düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar’ın gündemine bonservisi Borussia Dortmund’da olan ve geçen sezonu Frankfurt’ta kiralık olarak tamamlayan Sebastien Rode geldi.

Dortmund’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Rode’nin, Alman kulübünün onu kadrosunda düşünmemesi sebebiyle ya bonservisiyle ya da kiralık olarak takıma katılması hedefleniyor. Orta sahada oyunun her iki yönünde de etkili olabilen 28 yaşındaki oyuncunun satın alınması için bir miktar para ve eğer daha sonra başka bir takıma transfer olursa bundan da pay verilmesi düşünülüyor.

İkili ilişkiler çok iyi...

Daha önce Shinji Kagawa’yı geçen sezonun ikinci yarısında Dortmund’dan kiralayan Siyah-Beyazlılar’ın, Sarı- Siyahlılar’la kurduğu bu ikili iyi ilişkileri kullanarak, Rode’de mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tarafların Alman orta saha için görüşmelerini tüm hızıyla sürdürdükleri ve önümüzdeki hafta içinde durumun daha da netleşeceğini öğrenildi. Rode, geçen sezon Bundesliga’yı 7. sırada bitiren ve Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan Frankfurt’ta 20 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

Orhan Yıldırım