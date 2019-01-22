Beşiktaş’ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma’nın takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edilmişti. Bu flaş iddia ile ilgili olarak Beşiktaş’tan resmi bir açıklama geldi.

Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Radyospor’dan Özgür Sancar’a konuştu.

"Quaresma ayrılmak istediğini söylemedi"

Kavalcı, yıldız oyuncunun kendilerine gideceği yönünde bir bildirimde bulunmadığını söyledi. Kavalcı’nın Quaresma ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesaplarından ayrılacağını imâ ettiği söyleniyor. Herkes söylüyor; ama Quaresma'nın bana müracaatı olmadı. Bize 'ben gitmek istiyorum' demedi. Ne Şenol Hoca’ya ne Ali Naibi'ye gelip böyle bir şey söyledi. Bize gelip ben gitmek istiyorum' demedi.

"Sağ bek arayışımız yok"

Öte yandan Beşiktaş yöneticisi, transfer konusunda da dikkat çeken sözler söyledi.

Kavalcı,” Şenol Hoca bize giden olursa gidenin yerine bir futbolcu alırsınız' dedi. Bu dönem için sağ bek arayışımız yok. Gelecek sezon için her mevkiiye bakıyoruz. Babel'in yerine bir başka futbolcu alınmayacak. Şenol Hoca Mustafa Pektemek, Lens, Güven, Quaresma var diyor. Babel'in yerine bir oyuncu talep etmedi." ifadelerini kullandı.