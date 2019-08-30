Beşiktaş'ta Sportif Direktörü Ali Naibi, Mohamed Elneny'in transferi konusunda TRT SPOR'a konuştu.

Naibi, şunları söyledi:

"Arsenal kulübü ile Mohamed Elneny transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Oyuncuyu, sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde, bu sezon sonuna kadar kiralik olarak kadromuza katacağız.

Son 3.5 senedir Premier Lig'de Arsenal formasıyla 100’e yakın maç oynayan, kendi milli takimi ile 75 maça çıkmış bir isim. Gary Medel'in takımdan ayrılmasından sonra o bolge icin tecrubeli ve oyun yapimiza uyan bir oyuncu arayışımız vardı.

Elneny'i kadromuza katarak bu bölgeye önemli bir takviye yaptığımızı düşünüyorum. Kendisinin bize çok önemli katkılar yapacağına eminiz."