Beşiktaş , Rachid Ghezzal ve Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımızın Süper Lig ’in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza’ya Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza’nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.