Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal, ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması nedeniyle ameliyat edildi ve 3-4 ay arasında sahalardan uzak kalacak. Cezayirli oyuncunun şubat sonu ya da mart başı takıma dönmesi bekleniyor. Ancak tedaviye vereceği yanıt ve fiziksel olarak nasıl dönüş yapacağı çok önemli.

TRANSFER KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre mevcut kanat futbolcularının da performansını henüz yeterli bulmayan teknik direktör Şenol Güneş'in, bu gelişme sonrası savunmaya yönelik takviyeler dışında hızlı bir kanat oyuncusu transferi düşündüğü ifade edildi. Kevin N'Koudou ve Nathan Redmond'ı şu an için iyi seviyede görmeyen teknik ekibin, Ghezzal kaybına da bu nedenle çok üzüldüğü kaydedildi.





ÖNCELİK SAVUNMA OLACAK

Ancak Güneş'in hepsinden önce 2022 Dünya Kupası arasında yapacağı kampta vereceği karar doğrultusunda ilk adımın savunma tarafında atılması bekleniyor. Welinton, Boyd, Montero gibi oyuncuların bonservisle ya da kiralık gönderilmesi durumunda diğer mevkilere takviye olacak.

GHEZZAL İÇİN BÜYÜK RİSK

Beşiktaş , Rachid Ghezzal'ın durumunu konuşuyor. Takımın iki sezondur ‘MVP'si olan Cezayirlinin sağ ayağındaki sakatlığın bir türlü geçmemesi kafaları karıştırdı. Son çare olarak ameliyat edilmesi ise endişeyi artırdı. Bu gibi sakatlıkların tedavisinde uzman olan A Milli Futbol ve Basketbol takımlarının eski fizyoterapisti Fedai Topal, Ghezzal'ın durumu hakkında Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Alınan yanıtlar şaşırtıcı ve hayli derin bir süreci işaret ediyor.





İşte Fedai Topal'ın açıklamaları:

“Bu sakatlığın sadece yüzde 1-2'si ameliyata girer. Demek ki tedavi sonuç vermedi. Yüzde 100 iyileşecek diye bir garanti de yok; tekrarlayabilir, konforlu dönmeyebilir.”

‘AYAKKABI BİLE ETKİLİ'

“Antrenman zemini, giydiği ayakkabı etken olabilir. Maç oynatılan stattaki zemin dahi bu sakatlığı doğurabilir. Hatta mutsuzluğa bağlı stres dahi etken olmuş olabilir.”

‘YANLIŞ YÜKLEME YAPILMIŞ'

“Bu sakatlıkta, enjeksiyon, PRP (plazma tedavisi) deneniyor; kortizon denenmiştir. Yani en son ihtimal ameliyattır. Şimdi rehabilitasyon çok önemli. Bu sürecin de en iyi şekilde atlatılması lazım.”





“BU KADAR SAKATLIK NORMAL DEĞİL”

Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta 10 futbolcunun adale sakatlığı yaşamasını Fedai Topal'a sorduk. İşte yanıtı:

“Bu kadar futbolcunun benzer sakatlığı yaşaması kesinlikle normal değil. Bu, net şekilde antrenman temposunda sorun olduğunu gösteren bir done. Aşırı yükleme yapılmış. Yanlış zemin, konsantrasyon eksikliği ve mutsuzluk da adele sakatlıklarının önemli sebepleri arasında. Antrenmanlara kişi kişi almak lazım. İyi antrene edip oyunculara doğru yüklemeler yapılmalı. Bireysel antrenmanlar ile başlayıp grup halinde çalışmalar etap etap ilerlemeli. Her oyuncunun fizik ve güç yapısı aynı değildir.

86 GÜNLÜK SAKATLIK HİKAYESİ

Busezon oynadığı ilk 135 dakikada 2 gol-1 asist kaydeden Rachid Ghezzal, 14 Ağustos'taki Alanyaspor maçının ikinci yarısına çıkamadı. Yaklaşık 2 ay sonra sahalara yeniden Fenerbahçe derbisiyle döndü. İlk 11'de çıktığı 16 Ekim'deki Trabzonspor maçında sakatlığı nüksetti. Ghezzal 8 Kasım'da ABD'de ameliyat geçirdi.



