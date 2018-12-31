Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayarak zirve yarışında geride kalırken özellikle son dönemde takım içinde yaşanan disiplin sorunları dikkat çekmişti. 2019 yılına yeniden yapılanarak başlamak isteyen ve bu nedenle ikinci yarıda bazı radikal kararlar almaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim kısa süre içinde Ricardo Quaresma ile de özel bir görüşme yapacak.

Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan ve son Kasımpaşa maçında teknik heyet tarafından 90 dakika yedek bekletilen Portekizli oyuncu, yönetim tarafından uyarılacak. Takım içindeki disipline uyulmaması durumunda yönetimin gerekirse Quaresma’yı da kadro dışı bırakabileceği ve ikinci yarının Portekizli yıldız olmadan devam edebileceği iddia edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, 35 yaşındaki Ricardo Quaresma ile yapacağı toplantıda kadronun en eski ve tecrübeli isimlerinden olan yetenekli futbolcudan takıma destek olmasını söyleyeceği bildirildi.

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22 maçta 14 gole katkı

Quaresma sezonun ilk yarısında 22 resmi maçta forma giyerken 14 gole doğrudan katkı yaptı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran Portekizli yıldız, takım arkadaşlarını 11 kez golle buluşturdu. Q7, 11 asistin 8’ine ligde, 3’üne UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında imza attı. (Milliyet)