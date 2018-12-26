Kariyerini yetiştiği kulüp olan Porto’nun formasıyla noktalamak istemesine rağmen Çin’den gelebilecek cazip teklifleri de bekleyen 35 yaşındaki Portekizli oyuncunun iyi bir sözleşme olması halinde rotasını Çin’e çevirebileceği ifade edildi.

İlerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti nedeniyle Quaresma ile devre arasında yollarını ayırmaya sıcak bakan yönetimin, geçen sene elde edilemeyen bonservis bedelini bu kez devre arasında kasaya koymak istediği vurgulandı. Siyah-beyazlıların talibi çıkması halinde Quaresma’nın yanı sıra Jeremain Lens’i gönderebileceği de ileri sürüldü.(Skorer)