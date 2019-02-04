Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Porto'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek Jorge için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesinin haberine göre teknik direktör Sergio Conceiçao'nun takımda düşünmediği Jorge'ye Porto yönetiminin kulüp bulmasını tavsiye etti.

Alex Telles ve Wilson Manafa'nın arkasında kalan ve forma şansı bulamayan genç futbolcunun Beşiktaş, Zenit Saint Petersburg, Amiens ve Atletico Mineiro'dan gelen teklifleri geri çevirerek Porto'da kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

Porto, Brezilyalı savunmacıyı geçtiğimiz yaz Fransız devi Monaco'dan kiralamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler