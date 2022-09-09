Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için kırmızı kart görmüş olması nedeniyle otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Brezilyalı oyuncu, kırmızı kart gördüğü için sadece 1 maçlık cezasını çekecek. Öte yandan Beşiktaş maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Ankaragücü, 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ankaragücü ayrıca Beşiktaş maçına usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250 bin TL para cezası aldı.

Neler yaşandı?

Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Bir taraftar Beşiktaşlı Cenk Tosun'a uçan tekme atarken, Josef de Souza kırmızı kart gördü.

Bir Ankaragücü taraftarı, maçın bitmesinin ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırdı, Josef de Souza ise tekme atan kişiyi yakaladı ve bölgeden uzaklaştırdı.

Maçın hakemi Mete Kalkavan, Josef de Souza'ya taraftara müdahale etmesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi.

Kartal'dan tepki

Bu kararların açıklanmasının ardından Beşiktaş resmi internet sitesinden bir yazı yayınladı ve Josef'in kırmızı kartının geçerli olmasına tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol terörü çirkin yüzünü en açık ve sarsıcı şekilde, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında göstermiştir. Fakat bugün verilen PFDK kararıyla bu çirkinlik yanlış bir hukuki yorumla gölgelede bırakılmıştır.

Futbolcumuz Josef de Souza, sahaya giren ve üzerinde ne olduğu bilinmeyen bir saldırganın gerçekleştirdiği adli suça konu eylemine karşı hem takım arkadaşlarını, hem de olay yerinde bulunan rakip takım futbolcuları ve müsabaka hakemlerini koruma içgüdüsüyle meşru müdafaa hakkını kullanırken kendisine gösterilen kırmızı kart, başta Camiamız olmak üzere taraflı tarafsız her futbolseverin vicdanını rahatsız etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi dahi bu konuyu ele alırken, “Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı, mutlaka göz önünde bulundurulacaktır. Çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var” ifadelerini kullanmıştır. Bu minvalde, müsabaka hakemi Mete Kalkavan tarafından Josef de Souza’ya kırmızı kart gösterilmesi anlaşılabilir bir durum olmaktan oldukça uzak olmakla birlikte hukukun en eski ve temel ilkelerinden olan meşru müdafaa hakkına, hakkaniyete ve Sayın TFF Başkanı’nın da belirttiği üzere kamu vicdanına aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla, işbu sevke konu olay kapsamında kendisi hakkında hak mahrumiyeti doğurmayacak bir karar verilmesi gereken futbolcumuz Josef de Souza, PFDK tarafından kendisini ve sahadaki diğer tüm bireyleri savunduğu için adeta cezalandırılmıştır.

PFDK’nın oyuncumuza gösterilen kırmızı kart haklıymışçasına, takip eden maçta oynamama cezasını “otomatik ceza” kapsamında değerlendirmiş olması futbol kamuoyunun vicdanını rahatlatmamıştır.

Haksız ve hakkaniyete aykırı olduğu aşikar olan bu kararın kamu vicdanını rahatsız ettiğini göz önünde bulunduracağına inandığımız için Tahkim Kurulu’na, bu haksız kararın iptali amacıyla duruşmalı olarak başvuracağımızı camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.



