Marsilya’nın yıldız isimlerinden Dimitri Payet’in adı bir kez daha Beşiktaş ile anılıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş’a yazılan tecrübeli futbolcunun yeniden menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği kaydedildi. Haberlerde Payet’in yüksek maliyetinin problem olduğu, kulübünün de yıldız ismi elinden çıkarmak için kolaylık yapabileceği ifade ediliyor.

Luis Gustavo’nun Fenerbahçe’ye gidişinde yönetime açıkça serzenişte bulunan teknik direktör Andre Vilas Boas’ın Payet konusunda ‘satılamaz’ düşüncesinde olduğu da konuşuluyor. Dario Benedetto ile birlikte Marsilya’nın skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Payet’in akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

33 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 15 maçta 6 gol ve 3 asislik performansla gösterdi.