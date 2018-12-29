Ocak ayında forvet hattını baştan aşağı yenilemeyi planlayan Siyah-Beyazlılar; Cyle Larin ve Vagner Love’la yollarını ayırma kararı almıştı. Bu 2 ismin yeri için çalışmalarda bulunan Kara Kartal’ın, son olarak gündemine dünyaca ünlü bir yıldızın geldiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi’nin, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian forması giyen Alexandre Pato’yu hedefleri arasına eklediği bildirildi. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki futbolcuya olumlu karşılık veren Beşiktaş Yönetimi’nin, oyuncu cephesinden maliyet raporu istediği öğrenildi.

Kontratı devam ediyor

Tianjin Quanjian formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkıp 21 gollük performans sergileyen tecrübeli futbolcunun, kulübüyle gelecek yılın sonuna kadar kontratı bulunuyor. Yönetimin, yüksek maliyeti sebebiyle oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Avrupa’ya geri dönmeye sıcak bakan Pato’nun da kulüplerin anlaşması halinde Siyah-Beyazlılar’da görev yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Maaşında indirim...

Uzak Doğu temsilcisine 2017’nin Ocak ayında İspanya La Liga ekibi Villareal’den 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandre Pato, Tianjin Quanjian’a 6 milyon Euro karşılığında imza atmıştı. Tecrübeli oyuncunun, Avrupa’ya geri dönebilmek için maaşında ciddi bir indirime gitmeye de sıcak baktığı konuşuluyor.

Orhan Yıldırım - FANATİK ÖZEL