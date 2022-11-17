Valerien Ismael ile sezona başlayan fakat üst üste alınan kötü sonuçların ardından göreve Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş 'ta gözler Ocak transfer dönemine çevrildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in orta sahaya tartışmaya kapalı bir isim almayı planladığı öğrenildi. İşte Beşiktaş'taki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...





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CEYHUN KAZANCI İLE GÖRÜŞECEK

Taksim’de pazar günü meydana gelen hain terör saldırısı yüzünden Antalyaspor’la oynaması gereken 14. hafta maçı ileri bir tarihe ertelenen Kartal’da, Şenol Güneş ve yardımcılarının Nevzat Demir Tesisleri’ne gitmeye devam ettikleri belirlendi. Takım tatilde olmasına rağmen çalışmalara ara vermeyen siyah-beyazlıların tüm maçları izleyerek detaylı analizler yaptığı öğrenildi. Teknik patron Şenol Güneş ve ekibinin yapacağı bu analizlerin ardından transfer için kapsamlı bir yol haritası çizilecek.

Siyah-beyazlılar ilk planda ihtiyaç belirlenen bölgelere takviye yapılması konusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Uzun süredir çok sayıda oyuncuyu yakından takip eden Kazancı, teknik heyetin taleplerine göre transfer konusunda düğmeye basacak. Maç analizlerinin ardından kadrodaki verimsiz bazı oyuncularla yolların ayrılması da planlanıyor. Şenol Güneş’in Antalya’da gerçekleşecek kamptan sonra kadroda düşünmediği oyuncuların isimlerini Ceyhun Kazancı’ya iletmesi bekleniyor.









UEFA ANLAŞMASI ZORLUYOR

Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 sezonunun sonuna kadar geçerli yeni bir yapılandırma anlaşması imzalayan Beşiktaş’ın transfer yapabilmek için mali koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre siyah-beyazlıların mevcut durumda bonservisle futbolcu alabilmesi için satış yapması lazım. Devre arasında oyuncu satışı yapılırsa takviye için gereken kaynak bulunmuş olacak. Satış yapılmaması halinde ise yine kiralama formülü devreye sokulacak. Burada TFF’nin belirlediği kulüp harcama limitleri de transferde belirleyici rol oynayacak. Beşiktaş sezon başında Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı’nın satışlarından 10 milyon euro kazandı. Siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç ve Kerem Atakan Kesgin’in bonservisleri için ise yaklaşık 14 milyon euro harcadı.

ORTA SAHAYA YILDIZ OYUNCU HAMLESİ

Beşiktaş’ta ikinci kez göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş ara transferde kadroyu hem defansif hem de ofansif yönden güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Savunmaya bir stoper takviyesi planlayan Güneş’in önceliğinin ise merkez orta saha olduğu belirlendi.

Yardımcılarıyla birlikte analizlerini sürdüren siyah-beyazlı hocanın ilk planda orta sahaya asist ve skor katkısı yapabilen deneyimli bir futbolcu istediği öğrenildi.

TALISCA DETAYI

Skorer'in haberine göre; Dünya Kupası için Süper Lig ’e verilen arada Dele Alli başta olmak üzere eldeki futbolcuların performansını artırmaya çalışacak olan Şenol Güneş’in orta alana Anderson Talisca ve Jose Sosa profilinde bir oyuncu düşündüğü ifade edildi.

Dünya Kupası için Süper Lig’e verilen arada Dele Alli başta olmak üzere eldeki futbolcuların performansını artırmaya çalışacak olan Şenol Güneş’in orta alana Anderson Talisca ve Jose Sosa profilinde bir oyuncu düşündüğü ifade edildi.

Beşiktaş 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki kez Süper Lig şampiyonu olurken, ilk yıl Jose Sosa ikinci sezon ise Talisca yıldızlaşmıştı. Sosa 2015-16’da 41 karşılaşmada 9 gol atıp, 14 asist yaptı. Benfica’dan kiralık gelen Talisca ise 2016-2017 sezonunda 33 maçta 17 gol, 6 asiste imza atmıştı.

Beşiktaş’ın hücum gücünü mutlaka artırmak isteyen Şenol Güneş’in bu doğrultuda arayışlarını sürdürdüğü aktarıldı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da Güneş’in beklentisini karşılayabilecek kalitede bir oyuncuyu takıma kazandırmak için yoğun çaba harcadığı vurgulandı.







