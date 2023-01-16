Süper Lig'de son olarak deplasmanda Konyaspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Weghorst ve Montero'nun ayrılışıyla forvet ve savunmaya takviye yapmayı düşünen Siyah-Beyazlılar, Gedson'un yanına da en az bir orta saha transferi yapmayı düşünüyor. Süper Lig yıldızını gözüne kestiren Kara Kartal resmi teklifini de iletti. İşte detaylar...

UZATMA SÜRELERİNE TEPKİ

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, ​Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi. Dün oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonuna eklenen 10 dakikaya da tepki gösteren Kocadağ, "Ekstra uzatma dakikalarından epey rahatsızız" dedi.

HAKİKİ TOSUN PAŞA!

Konyaspor deplasmanını boş geçmeyen Cenk Tosun, yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. Şenol Güneş'in göreve gelmesi sonrası çıktığı 7 maçta rakip fileleri 7 kez sarsan Cenk, takımını başarılı bir şekilde sırtlıyor. Şenol Güneş'in göreve başladığı ilk maç olan Ümraniyespor karşılaşmasında bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda yer bulan Cenk, tecrübeli teknik adamla birlikte 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere görev aldığı toplam 7 karşılaşmada 7 gol atarak maç başına gol sayısını 1'e yükseltti.

CENGİZ REDDETTİ!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli yıldızlar üzerinde duruyordu. Bu doğrultuda rotasını Fransa’ya çeviren Kara Kartal, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’nın formasını giyen Cengiz Ünder’i sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyordu. Ancak Milli futbolcunun açıklamaları, şok yarattı. Milli futbolcu, “Marsilya’da kalmak istiyorum. Burada kendimi bir ailenin içinde gibi hissediyorum” diye konuştu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’in transferi için Arabamcom Konyaspor ile görüşüyor. Siyah-Beyazlılar,Hadziahmetovic için Arabamcom Konyaspor'a 2.5 m euroluk teklif yaptı. Siyah-beyazlıların bu teklifi Konyaspor cephesinde kabul görmedi.

Boşnak futbolcuya Championship ekibi Burnley'in de teklifi olduğu öğrenildi. Konya temsilcisi, Hadziahmetovic için 5 milyon euro istiyor. Bu sezon 28 karşılaşmada Konyaspor formasını terleten Haadziahmetovic, 6 gol atarken 4 de asist yaptı.



