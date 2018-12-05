Beşiktaş Orkun Kökçü'den vazgeçmiyor... Bir süredir Feyenoord'da oynayan Orkun için Hollanda kulübü ile görüşen ve teklif sunan Siyah- Beyazlı yönetim olumlu bir cevap alamamıştı. Beşiktaş Yönetimi, İngiliz kulüplerinden Chelsea, Arsenal ve Tottenham'ın devreye girmesi üzerine Feyenoord'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Yıldız futbolcunun da Beşiktaş'a gelmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Orkun'u devre arasında almak istediği ve bu oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine katmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Takvim)