Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için yeni teklif

Beşiktaş, Orkun Kökçü için girişimlerine hız verdi. Daha önce Hollanda kulübü ile görüşen yönetim İngiliz ekiplerinin devreye girmesi üzerine yeni bir teklif sunacak...

05 Aralık 2018, Çarşamba 11:06
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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için yeni teklif

Beşiktaş Orkun Kökçü'den vazgeçmiyor... Bir süredir Feyenoord'da oynayan Orkun için Hollanda kulübü ile görüşen ve teklif sunan Siyah- Beyazlı yönetim olumlu bir cevap alamamıştı. Beşiktaş Yönetimi, İngiliz kulüplerinden Chelsea, Arsenal ve Tottenham'ın devreye girmesi üzerine Feyenoord'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Yıldız futbolcunun da Beşiktaş'a gelmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Orkun'u devre arasında almak istediği ve bu oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine katmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Takvim)

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