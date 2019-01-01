Ahmet Kavalcı, transfer konusunda Radyospor'a konuştu.

Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Radyospor’dan Özgür Sancar’a konuştu ve flaş açıklamalar yaptı.

Ahmet Kavalcı: "Onur Kıvrak transferi gündemimizde yok"

İlk olarak Onur Kıvrak’ın transfer edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt veren Kavalcı, ”Onur Kıvrak bizim transfer gündemimizde yer almıyor” ifadelerini kullandı.

Tolga Zengin ve Gökhan Töre Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Öte yandan Beşiktaş’ta kaleci Tolga Zengin ve orta saha oyuncusu Gökhan Töre’nin takımdan ayrılmak üzere olduğu ve devre arası kampına da götürülmeyeceği gündeme gelmişti.

Ahmet Kavalcı: "Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile ilgili verdiğimiz bir karar yok"

Siyah-beyazlı yönetici her iki isim hakkında ise, “Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile ilgili verdiğimiz kesin bir karar yok. Şu anda toplantı yapıyoruz. İkisinin de durumu bugün, yarın belli olacak” diye konuştu.

Kavalcı, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı için de çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Ahmet Kavalcı: "Arzu edilen Beşiktaş'ı izlettirmek istiyoruz"

Ahmet Kavalcı yaptığı açıklamada, ”Beşiktaş için elimizden geleni yapıyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Taraftarlarımızın arzu ettiği Beşiktaş’ı izletmek için uğraş veriyoruz. Öyle bir Beşiktaş’ı izleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” yorumunda bulundu.