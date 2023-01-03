Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray karşılaşmalarının VAR kayıtlarının incelendiğini ve bu iki karşılaşmada önemli hakem hatası yapıldığını açıkladı. TFF, yönetim kurulu kararıyla söz konusu maçlardaki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını da yayınladı. TFF, ayrıca bu iki maçta hata yapan hakemlerle ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu'nun gerekli yaptırımları uygulayacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sivasspor - Galatasaray ve Beşiktaş - Gaziantep FK maçının hakemleri hakkında kararını açıkladı.

MHK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

VAR konuşmaları futbol kamuoyunu şaşırttı

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray karşılaşmalarının VAR kayıtlarının incelendiğini ve bu iki karşılaşmada önemli hakem hataları yapıldığını açıklarken, Demir Grup Sivasspor- Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyuna duyurdu.

Sivasspor - Galatasaray maçında, ev sahibi ekibin ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünde hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp arasında geçen diyaloglar şöyle:

VAR: Kontrol ediyoruz. Bu yorumdur. Pozisyonda potansiyel ofsayt için seni incelemeye davet ediyorum. Bunu izleteceğiz (son dokunuş). Kırmızılı Nelsson’a müdahale ediyor ama topa dokunmuyor.

VAR: Robin Yalçın, Nelsson’a temas ediyor.

VAR: 1. adam kaleci, 2. adam Nelsson’a temas ediyor diye görüyoruz. Nelsson’un omzunu çizgide kabul ediyoruz, ofsayt

Erkan Özdamar: Ofsayt var mı, yok mu?

VAR: Nelsson ikinci adam. Evet, ofsayt var."

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Serkan Tokat ve AVAR Özgür Yankaya arasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:

VAR: Atilla ne gördün sen?

Atilla Karaoğlan: Hafif dokunuyor, şiddet yok.

VAR: İttiriyor diye mi görüyorsun"? Sahada inceleme veriyorum.

Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm.

VAR: Şiddet var, kafayla vuruyor. Burnuna net bariz vurma diye görüyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor, ben sarıda kalacağım.

VAR: Tamam, karar senin.

Beşiktaş'tan olay paylaşım

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart beklentisi için hakem ile VAR odası arasındaki özet konuşmaların yayınlanmasının ardından Beşiktaş Kulübü'nden paylaşım geldi. İlk paylaşımda VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadıklarını ifade eden Siyah Beyazlılar, "Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım! Birazdan…" paylaşımı yaptı.

Yapılan diğer paylaşım ise şu şekilde: