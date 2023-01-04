Süper Lig'deseri yakalamak isteyen Beşiktaş , Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Günü çift idmanla kapatan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş'in, taktik çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi. Bu doğrultuda yapılan dar alandaki çift kalede detecrübeli hocanın, zaman zaman oyuncularına uyarılarda bulunduğu bildirildi.









Wout Weghorst Paşa'ya kitlendi

Sezon başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Wout Weghorst, şu ana kadar Süper Lig'de 7 kez ağları salladı ve 4 deasist yaptı. Dünya Kupası'nda fazla şans bulamasa da Hollanda ile çok iyi bir turnuva geçiren Weghorst, hafta sonundaki Kasımpaşa karşılaşmasını dört gözle bekliyor. 1-0 kazanılan Adana Demirspor karşısında skora katkı yapamasa da mücadelesiyle alkış alan 30 yaşındaki forvet, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle de, Paşa karşısında Vodafone Park'ı coşturmak istiyor.

Ghezzal dışında eksik kalmadı

Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Rachid Ghezzal dışında tam kadro çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss'in de önceki günkü idmanla birliktetakıma katılması, teknik heyeti bir hayli memnun etmişti. Ghezzal'in, Mart ayının ilk haftasında sahalara dönmeihtimali bulunurken, Saiss'in ise bir aksilik olmaması halinde Kasımpaşa karşısında 11'de olacağı konuşuluyor.









4 isim topun ağzında

Siyah-Beyazlılar'da gelmesi muhtemel isimlerin yanı sıra devre arasında yolların ayrılacağı oyuncuların kimler olacağı da büyük bir merakla bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan göndereceği ilk futbolcunun, Dele Alli olması kuvvetle muhtemel... Everton'dan kiralık alınan Alli, hocasının kendisine verdiği şansları bir türlü kullanamadı ve taraftarın da hedef tahtası haline geldi.

Şenol Güneş, transfer döneminde sezonun ikinci bölümündeki kadrosunu netleştirecek.

Rosier ve Masuaku olabilir...

Ancak tek yolcunun İngiliz yıldız olmayacağı kesin. 26 yaşındaki oyuncuyla birlikte stoperler Francisco Montero, Emrecan Uzunhan ve Jackson Muleka'nın da takımdan gönderileceği konuşuluyor. Bu dörtlüye Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun da katılabileceği öne sürülüyor.









Listenin en başında Ziyech var

Devre arası transfer döneminde kadroya mutlaka takviye isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in hedefindeki isimler belirlendi. Listenin en başında Chelsea'de düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlanan Hakim Ziyech var... Siyah-Beyazlılar, bir süredir 2022 Dünya Kupası'nda Fas'la birlikte dördüncülük yaşayarak tarihi bir başarıya imzasını atan Ziyech için girişimlerini sürdürüyor.

Düzenli olarak forma giymek isteyen Ziyech, Chelsea'debu sezon 10 resmi maçın sadece 2'sinde 11'de kendisine şans buldu

Ziyech'i Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Chelsea'den önce yıldız oyuncuyu ikna etmek için devreye Milli Takım 'dan hem arkadaşı hem de kaptanı olan Romain Saiss kullanmaya devam ediyor. Saiss'in, 29 yaşındaki futbolcu ile iletişim içinde olduğu ve Kara Kartal'ın da oyuncusu üzerinden Ziyech transferinde önemli bir yol aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Gelişmeler son derece olumlu

Yıldızlarla dolu transfer listesinde Ziyech'in yanı sıra yerli oyuncular da yer alıyor. İngiltere Premier Ligi'nde Leicester forması giyen Çağlar Söyüncü, Fransız ekibi Marsilya'dan Cengiz Ünder ve Kayserispor'dan Onur Bulut da, Güneş'in takımında görmek istediği futbolcular.

Cengiz, Marsilya'da 22 maçın 9'unda 11'de forma giyerken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Tıpkı Ziyech gibi kulübü Leicester'da yedek kalan stoper Çağlar ve Marsilya'da rotasyon oyuncusu konumundaki kanat Cengiz için kiralık formülü düşünülüyor. Bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takımımız'a kadar yükselen sağ bek Onur'un da bonservisiyle alınması için temaslar sürüyor.

Leicester'la sezon sonunda bitecek kontratını uzatmayan ve 2 maçta şans bulan Çağlar, sezonu daha fazla oynayabileceği bir yerde tamamlamak amacında.

Alınan bilgiye göre Kara Kartal'da yönetimin, 4 futbolcunun transferi konusunda önemli bir mesafe aldığı konuşuluyor.

Kayserispor'daki başarılı performansı sonrası Onur, Ay Yıldızlılar'ın kadrosuna seçilmeyi başarmıştı.

Orhan Yıldırım







