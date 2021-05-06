Siyah beyazlı takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Derneğimizin 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18'nci maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.30’da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 23 Mayıs 2021 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."

DHA