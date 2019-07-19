Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un parasını alamadığı için ihtarname çektiği yönünde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

19 Temmuz 2019, Cuma 11:21
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Bugün basında 'Oğuzhan Özyakup'un parasını alamadığı için kulübe ihtarname çektiği' yönünde haberler yer aldı. Beşiktaş bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün 'Oğuzhan'dan ihtarname' başlığıyla yer alan oyuncumuzun alacaklarını tahsil edemediği için kulübe ihtar çektiği ve ödeme yapılmazsa serbest kalacağı haber gerçek dışıdır.

Beşiktaş camiası ve kamuoyunun bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK

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