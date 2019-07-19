Bugün basında 'Oğuzhan Özyakup'un parasını alamadığı için kulübe ihtarname çektiği' yönünde haberler yer aldı. Beşiktaş bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün 'Oğuzhan'dan ihtarname' başlığıyla yer alan oyuncumuzun alacaklarını tahsil edemediği için kulübe ihtar çektiği ve ödeme yapılmazsa serbest kalacağı haber gerçek dışıdır.

Beşiktaş camiası ve kamuoyunun bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK