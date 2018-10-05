Beşiktaş, Malmö önünde ofsayt kâbusu yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcular maçta tam 11 kez ofsaytta kaldı. UEFA Avrupa Ligi’nde dün gece oynanan maçlarda en fazla ofsayta yakalanan takım da Beşiktaş oldu.

Seri sonu

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında 8 maçtır sürdürdüğü gol atma serisi Malmö karşısında son buldu. Kartal, Avrupa’da son olarak Bayern Münih’e deplasmanda 5-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında golle buluşamamıştı.

Kadroda rotasyon

Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö karşısında Atiker Konyaspor’la pazar günü deplasmanda oynayacakları lig maçını da düşünerek Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup’u yedek soyundurdu. Bu futbolcuların yerlerine Gökhan Töre, Necip Uysal ve Jeremain Lens’e forma veren Güneş, Vagner Love’u da ilk 11’de sahaya sürdü.

5. maçta 3. mağlubiyet

Kartal, Avrupa kupalarında Malmö ile yaptığı 5. maçta 3. mağlubiyetini yaşadı. İki takım arasında oynanan 5 müsabakanın 1’ini Beşiktaş kazanırken, 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

(Sabah)