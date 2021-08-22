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Beşiktaş'tan N'Sakala paylaşımı

Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 70. dakikasında fenalaştı. Siyah beyazlılar, hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan oyuncusunun hastanedeki fotoğrafını paylaştı.

22 Ağustos 2021, Pazar 00:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan N'Sakala paylaşımı

Beşiktaş 'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 70. dakikasında fenalaştı. Siyah beyazlılar, hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan oyuncusunun hastanedeki fotoğrafını resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı.


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ÖZET Gaziantep FK-Beşiktaş maç sonucu: 0-0


Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.




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