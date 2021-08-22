Beşiktaş 'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 70. dakikasında fenalaştı. Siyah beyazlılar, hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan oyuncusunun hastanedeki fotoğrafını resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı.









Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.











