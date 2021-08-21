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Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 70. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı Fabrice Nsakala ile ilgili, "Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" açıklamasında bulundu.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 23:45 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan N'Sakala açıklaması

Süper Lig 'in 2. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 70. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı Fabrice Nsakala, ile ilgili siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumu ile ilgili, Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

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