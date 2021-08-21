Süper Lig 'in 2. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 70. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı Fabrice Nsakala, ile ilgili siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumu ile ilgili, Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.