Beşiktaş’tan Nihat Özdemir’e ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

14 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş’tan Nihat Özdemir’e ziyaret

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün TFF’nin Riva’da bulunan merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte, yönetim kurulu üyeleri; Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Berkan Gocay, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci, BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Seçil Aygül ve Beşiktaş Futbol AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Sümer de yer aldı. Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Nihat Özdemir’e, isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

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